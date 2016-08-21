СМИ: Масштабное ДТП в Киеве мог устроить пьяный чиновник времен Януковича (фото)

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила старший инспектор отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции в г. Киеве Мария Стегура.

«Около 22:40 вчера вечером на пересечении бульвара Дружбы народов и улицы Старонаводницкой произошло столкновение двух автомобилей - Mercedes-Benz и Toyota Corolla. В результате дорожно-транспортного происшествия водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы в медицинские учреждения. Предварительно, их было семеро", - сказала она.

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По ее словам, данные о пострадавших уточняются.

В то же время, как сообщает телеканал "112 Украина", по неофициальной информации, за рулем автомобиля "Мерседес" находился бывший советник председателя Госземагентства Украины Иван Пилипчук, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича.

Как сообщила в эфире телеканала старший инспектор отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Киева Мария Стегура, пока данные на пострадавших уточняются, поэтому официально эту информацию она не может ни подтвердить, ни опровергнуть.