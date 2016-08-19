Назначен временно исполняющий обязанности начальника Днепровского отдела полиции

Об это сообщают в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области.

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Андрей Бидыло имеет высшее юридическое образование, в 2010 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел. С 2013 по 2015 год занимал руководящую должность в управлении общественной безопасности ГУНП. В 2015 году занимал должность начальника управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.