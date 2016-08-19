Назначен временно исполняющий обязанности начальника Днепровского отдела полиции
18:14, 19 августа 2016Общество
819 0
Личному составу днепровской полиции представили временно исполняющего обязанности начальника Днепровского отдела полиции Андрея Бидыло.
Андрей Бидыло имеет высшее юридическое образование / npu.gov.ua
Об это сообщают в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области.
Читайте такжеВ Николаеве произошла перестрелка с участием патрульных, есть раненые
Андрей Бидыло имеет высшее юридическое образование, в 2010 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел. С 2013 по 2015 год занимал руководящую должность в управлении общественной безопасности ГУНП. В 2015 году занимал должность начальника управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter