Во Львове задержали патрульного, который продавал наркотики

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.364, ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления работниками правоохранительных органов своим служебным положением и незаконного сбыта наркотических средств организованной группой.

В рамках этого уголовного производства 16 августа следователями прокуратуры совместно с сотрудниками внутренней безопасности Главного управления полиции во Львовской области разоблачили сотрудника управления патрульной полиции города Львова, в ходе обыска у которого были обнаружены и изъяты наркотические средства.

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В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия с целью установления обстоятельств приобретения и возможного сбыта опасных наркотических веществ.

В пресс-службе патрульной полиции Львова корреспонденту УНИАН сообщили, что данный сотрудник патрульной полиции находился на службе больше года и был переведен во Львов из Киева.

На момент задержания он находился вне службы в городе Жовква Львовской области, где проживает. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей, проводится служебное расследование.