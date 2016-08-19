Прокуратура расследует отравление 24 человек в ресторане в Вышгороде

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Производство открыто по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса.

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«По предварительным данным, пострадало более 2 десятков человек. Сейчас досудебное расследование продолжается, окончательное количество пострадавших устанавливается», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Госпродпотребслужбе проинформировали, что острой кишечной инфекцией заболели 24 человека, которые были на праздновании свадьбы в ресторане Vermont Pub в Вышгороде. Среди пострадавших - один ребенок до 15 лет. Всего на свадьбе было 90 человек.