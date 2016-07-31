Массовое отравление шаурмой в Измаиле: источником попадания сальмонеллы мог быть сотрудник кафе

Об этом сообщило информагентство "Трасса Е-95" со ссылкой на начальника управления Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Измаильском районе Михаила Бубновского.

В ходе лабораторных исследований с десяти отобранных смывов с оборудования и инвентаря в восьми обнаружена кишечная палочка, а в одном - кишечная палочка и Salmonella blegdam. Что касается продуктов, с которых также были отобраны пробы, то все они оказались чистыми.

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"Поскольку сальмонелла передается только орально-фекальным путем, то можно предположить, что источником заражения больных, употреблявших шаурму 18 и 19 июля, стал больной человек либо носитель этой опасной инфекции, либо же обсемененный инвентарь", - цитирует агентство Бубновского.

Более точные выводы можно будет сделать после получения результатов анализов сотрудников кафе, работавших с шаурмой.

Как сообщал УНИАН, по сообщению пресс-службы Госпродпотребслужбы, по состоянию на 23 июля, на лечении в инфекционной больнице находились 86 больных. У 43-х подтвержден диагноз сальмонеллез (salmonella blegdam).