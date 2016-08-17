Порошенко ветировал закон об амнистии в 2016 году

Проект закона №4255 возвращен с правками президента, говорится на сайте Верховной Рады. На сайте Петра Порошенко предложения пока отсутствуют.

Как известно, этот законопроект Рада поддержала 7 июля.

Он предусматривает объявление амнистии и распространяет ее действие, в первую очередь, на участников боевых действий, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, на несовершеннолетних и женщин, а также на мужчин, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, на инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями, лиц, достигших пенсионного возраста.

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В пояснительной записке сказано, что основными критериями для применения амнистии является незначительная общественная опасность деяний, которые совершил человек, отбывающий наказание; объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), существенно снижающие опасность лиц, которых предлагается освободить от отбывания наказания; значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.

Предусматривается освободить от содержания в дисциплинарной воинской части: осужденных за преступления небольшой и средней тяжести; осужденных впервые за тяжкие преступления, если они на день вступления в силу данного закона отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.

Определены категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется. Это, прежде всего, лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица, совершившие преступления с использованием служебного положения (коррупционные преступления).

Амнистия не применяется к лицам, осужденным за преступления против основ национальной безопасности Украины, после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания, которые вновь совершили умышленное преступление; ранее освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно и вновь совершивших умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление; освобожденных судом от отбывания наказания с испытательным сроком и до окончания определенного судом испытательного срока вновь совершивших умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление; имеющих детей, которым не исполнилось 18 лет, детей-инвалидов и/или совершеннолетних сына, дочь, признанных инвалидами, и совершивших преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь, достоинство или другие охраняемые законом права и интересы этих детей; осужденных за преступление или преступления, повлекшие гибель двух и более лиц.

Кроме того, не попадают под амнистию те, кто совершили преступления против установленного порядка несения военной службы (военные преступления).

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Действие закона и не распространяется на лиц, совершивших длящиеся или продолжающиеся преступления, если они закончены, прекращены или прерваны после вступления в силу данного закона.