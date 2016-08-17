Пограничники, под носом у которых вырубили участок леса длиной в 30 километров, назвали обыски необоснованным "маски-шоу"

"...Отдельные руководители военной прокуратуры вчера в очередной раз из непонятных побуждений попытались перевести вопрос уголовного дела локального уровня на масштабы ведомства и при этом «столкнуть лбами» Госпогранслужбу и Нацполицию, организовав в центре Киева маски-шоу для российского телевидения. А с кем, кого и зачем будут сталкивать завтра?...", - сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении утверждается, что "в попытках дискредитировать руководство ведомства в действиях военной прокуратуры наблюдается завидная системность".

В ГПСУ считают, что для того, чтобы "установить истину в незаконной вырубке леса на Закарпатье, нужно работать на Закарпатье".

Согласно сообщению, ГПСУ якобы передала в Генеральную прокуратуру материалы, свидетельствующие о других эпизодах дела с возможными признаками преступных действий, и попросили словацких коллег также разобраться в ситуации и представить имеющуюся у них информацию.

Как сообщалось ранее, во время мероприятий по обустройству границы Чопской погранзаставы было вырублено 30 км леса ценных пород и вывезено в Словакию на общую сумму 1,5 млн долларов.

Планом обустройства границы вырубка не предполагалась.

Из-за незаконной вырубки лесов на Закарпатье были наказаны 10 пограничников. В ГПСУ объяснили, что в марте 2016 года Государственная пограничная служба совместно с Национальной полицией обнаружили факт незаконной вырубки леса на участке Чопского отряда.



