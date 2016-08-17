Сегодня состоится судебное заседание по делу "торнадовцев"

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из адвокатов обвиняемых Вадим Дроговоз.

По его словам, защитникам позвонили из суда и сообщили, что на 11:30 в зал доставят обвиняемых для участия в судебном заседании.

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Также Дроговоз добавил, что ему неизвестно, выписали ли уже из больницы одного из обвиняемых, которому вчера в зале суда стало плохо и его забрала “скорая помощь” в больницу.

Как сообщал УНИАН, накануне один из адвокатов “торнадовцев” Владимир Якимов сообщил, что заседание Оболонского райсуда по делу бывших бойцов роты “Торнадо” перенесено на 23 августа.

2 августа заседание суда по делу бойцов «Торнадо» закончилось столкновениями между сторонниками «торнадовцев» и правоохранителями. Активисты требовали сделать судебные заседания по делу бойцов «Торнадо» открытыми.

Напомним, 17 июня 2015 года суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ. В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».