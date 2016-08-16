Суд перенес заседание по делу бойцов "Торнадо"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из адвокатов “торнадовцев” Владимир Якимов.

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По его словам, заседание перенесено в связи с тем, что одному из обвиняемых стало плохо, и его забрала «скорая помощь».

«Сегодня на 11.30 было назначено очередное судебное заседание, где должны были допросить двух потерпевших, но оно затянулось. Адвокатов не пускали в зал суда, но туда доставили 10 обвиняемых, кроме еще двоих, которых на 2 заседания удалили из зала суда», - отметил Якимов.

По его словам, адвокатов позже вызвал председательствующий судья и объявил, что заседание перенесено на 23 августа на 11.30 в связи с тем, что вызвали «скорую помощь» и госпитализировали одного из обвиняемых.

Защитник добавил, что ему доподлинно не известно, кого именно забрали в больницу, но, скорее всего, это Гульчук, и его госпитализировали с подозрением на внутреннее кровотечение в Больницу скорой помощи.

Как сообщалось, сегодня правопорядок возле здания суда, в котором должны были рассматривать дело «торнадовцев», обеспечивают около 1 тысячи правоохранителей.

2 августа заседание суда по делу бойцов «Торнадо» закончилось столкновениями между сторонниками «торнадовцев» и правоохранителями. Активисты требовали сделать судебные заседания по делу бойцов «Торнадо» открытыми.

17 июня 2015 года суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ. В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».