В Одесской области неизвестные избили главу райцентра

Как сообщила УНИАН сотрудник отдела коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области Анна Пенчева, нападение на женщину было совершено утром 15 августа, когда потерпевшая шла на работу.

По предварительным данным, неизвестные сзади подъехали на машине, ударили по голове тяжелым предметом, после чего сильно избили женщину.

Сейчас пострадавшую госпитализировали. Предварительно у председателя поселкового совета диагностирована черепно-мозговая травма, перелом носа и тому подобное.

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По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«Это – предварительная квалификация. После проведения экспертизы она может быть изменена», - подчеркнула представительница полиции.

Личность злоумышленника (злоумышленников) пока не установлена. Проводятся оперативно-следственные действия.

В Ширяевском районе Шаповалова известна своей волонтерской работой, она неоднократно сопровождала в зону АТО грузы, предназначенные для украинских военнослужащих. Была депутатом Ширяевского районного совета.