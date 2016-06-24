В Одесской области задержали контрабандные сигареты на 1,2 миллиона

В Ширяевском районе Одесской области сегодня, 24 июня, правоохранители задержали партию контрабандных сигарет.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Андрей Белобородченко, контрабанда обнаружена общей межведомственной группой, в состав которой вошли представители Нацполиции, СБУ и пограничники, в ходе отработки оперативной информации.

"На окраине одного из сел Ширяевского района обнаружили автомобиль Nissan Patrol синего цвета, без водителя. В авто было около 90 ящиков сигарет иностранного производства Marlboro", - сказал Белобородченко.

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По его словам, сигареты транспортировались без каких-либо документов, также на них не было акцизных марок. Он уточнил, что регистрационный номерной знак указанного автомобиля числится за жителем Раздельнянского района Одесской области.

Отмечается, что этот госномер официально зарегистрирован на другое транспортное средство.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, после чего будет принято решение касательно ответственности лиц, причастных к преступлению.

Как отметил Белобородченко, пограничное ведомство данными о стоимости изъятого пока не располагает.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, стоимость указанных сигарет – порядка 1,2 миллиона гривень.