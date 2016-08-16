В Харькове задержали похитителей сейфа с 360 тысячами гривень

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Основянское отделение полиции от 31-летнего соучредителя предприятия.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали 38 - и 46-летнего мужчин. Один из подозреваемых проходил стажировку на этом предприятии.

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В ходе досудебной проверки было установлено, что злоумышленники проникли в офис через окно и похитили сейф, в котором находились 360 тысяч гривень.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Злоумышленники находятся под стражей.

Отмечается, что они ранее судимы за имущественные преступления.