Чиновника ГУ ДФС в Харьковской области задержали во время получения 500 тысяч гривен взятки

17:02, 15 августа 2016
Общество
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Правоохранители задержали начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области во время получения 500 тыс. грн взятки.

Посадовець вимагав хабар за створення безперешкодних умов здійснення господарської діяльності / Фото УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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"Следствием установлено, что указанный государственный служащий требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 500 тыс. грн от руководителя одного из субъектов хозяйствования за создание беспрепятственных условий осуществления хозяйственной деятельности этим субъектом и неисключения предприятия из Единого реестра субъектов хозяйствования, которые могут осуществлять реализацию бесхозного имущества и имущества, переходящего в собственность государства", - говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным ГПУ, проводятся неотложные процессуальные и следственные действия, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Досудебное расследование продолжается.

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