В Днепропетровской области задержали организатора преступной группы, которая сбывала боеприпасы и наркотики

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, правоохранители задержали злоумышленника – бывшего военнослужащего - 14 августа на одном из хуторов, где он скрывался от следствия по поводу незаконного хранения оружия.

Преступная группа торговала взрывчаткой, боевыми патронами и метамфетамином.

На хуторе организатор группы устроил склад боеприпасов и нарколабораторию по изготовлению метамфетамина.

Во время обысков правоохранители изъяли 4 тротиловые шашки весом 800 г, более 300 патронов различного калибра, 26 снарядов калибра 23 мм к зенитной установке и гранату Ф-1.

Организатору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием и боеприпасами") и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Оперативно-следственные действия в отношении других членов группировки продолжаются.