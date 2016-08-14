Все меньше россиян пытаются пересечь границу Украины - ГПСУ

Также уменьшается количество отказов россиянам в пересечении российско-украинской границы, рассказал в интервью "Главкому" глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

"Если в 2014-м году было более 2,5 млн россиян, которые заехали в Украину, то в прошлом году их стало почти вдвое меньше, а за 6 месяцев этого года нашу границу пересекли более 600 тысяч граждан Российской Федерации. Динамика сохраняется на уровне прошлого года", - сообщил Назаренко.

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По его словам, в 2014 году пограничники отказали в пересечении границы 16,5 тысячам граждан РФ, а в прошлом году - 10,8 тысяч российских граждан. "То есть количество отказов уменьшается, но это на фоне меньшего количества вообще россиян, которые приезжают к нам", - отметил главный пограничник страны.