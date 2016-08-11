Брат "украинского диверсанта" заявляет, что Панов был похищен и вывезен в Крым

Об этом заявил его брат Игорь Котелянец, пишет Цензор.нет.

"Боюсь, что Евгения похитили и увезли в Крым не просто для того, чтобы выдать как организатора какого-то невероятного заговора. Таким образом, Кремль может обосновать свое полномасштабное наступление на Украину. Об инсценировке же говорит и множество нестыковок в сюжетах, которые транслируют российские каналы", - заявил он.

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Котелянец подчеркнул, что вещи, которые якобы его брата, на самом деле ему не принадлежат: у него есть рюкзак, с которым он был в АТО, но он совсем другой, он стоит дома, на балконе.

Панов не планировал долгих поездок, он поехал с маленькой дорожной сумкой. Камуфляж и берцы его тоже дома, он уехал в спортивных штанах и футболке, которую надевал на природу.

Евгений Панов на днях собирался поехать в Запорожский военный госпиталь на плановую реабилитацию, после участия в АТО. Однако, в последний момент поездку в госпиталь пришлось отменить, и Евгений на своей машине поехал к друзьям на дачу.

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По словам Котелянеця, его брат никогда бы по собственной воле не поехал в Крым, поскольку он был сосредоточен на помощи АТО. Кроме того, они с женой планировали завести ребенка.

Как сообщал УНИАН, вчера в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

В ФСБ утверждали, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск выявлена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были совершены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств.

«Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины», - утверждала спецслужба России.