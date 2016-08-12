Крымская провокация: "дело о диверсантах" передано военным РФ, ФСБшники ищут новых "подозреваемых"
По версии оккупантов, большинство подозреваемых в организации так называемых "диверсий" на полуострове являются россиянами, завербованными, ГУР Минобороны Украины.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Как пишет газета, одним из оснований для ареста украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея был назван тот факт, что "установить и задержать удалось далеко не всех их предполагаемых подельников".
Согласно ориентировкам, якобы распространенным среди сотрудников российских силовых структур в оккупированном Крыму, на полуострове может действовать еще несколько "подобных групп". И целью их, как пишет газета, является "срыв туристического сезона".
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Расследованием так "назывемого дела" о планировании терактов в оккупированном Крыму помимо ФСБ занимается военное следственное управление Следственного комитета России по Черноморскому флоту.
Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».
Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.