Крымская провокация: "дело о диверсантах" передано военным РФ, ФСБшники ищут новых "подозреваемых"

Об этом сообщает "Коммерсант".

Как пишет газета, одним из оснований для ареста украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея был назван тот факт, что "установить и задержать удалось далеко не всех их предполагаемых подельников".

Согласно ориентировкам, якобы распространенным среди сотрудников российских силовых структур в оккупированном Крыму, на полуострове может действовать еще несколько "подобных групп". И целью их, как пишет газета, является "срыв туристического сезона".

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Расследованием так "назывемого дела" о планировании терактов в оккупированном Крыму помимо ФСБ занимается военное следственное управление Следственного комитета России по Черноморскому флоту.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.