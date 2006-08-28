Украинское образование перешло от стагнации к стабильности

5,1 миллионов детей в этом учебном году пойдут в школу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО, выступая на августовской конференции руководителей учебных заведений Киевской области, которая проходит в Белой Церкви.

Он также сообщил, что в новом учебном году в Украине откроют свои двери для школьников 20,5 тыс. учебных заведений.

Также, по словам министра, 2,7 млн. студентов будут учиться в высших учебных заведениях и полмиллиона - в профтехучилищах.

С.НИКОЛАЕНКО подчеркнул, что сегодня можно констатировать, что украинское образование перешло из состояния стагнации к стабильности и сегодня основной целью является переход к движению вперед.

Он сказал, что Министерство образования завершает работу над двумя документами: над планом развития отрасли на 2007 год и над планом развития на пятилетку, где будут определены стратегические цели развития отрасли.

Говоря о планах министерства, С.НИКОЛАЕНКО отметил, что с 1 декабря Минобразования будет ставить вопрос о постепенном повышении заработной платы для учителей, а также повышении заработной платы для директоров школ.