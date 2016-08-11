Полиция открыла уголовное производство по факту похищения гебистами Панова

Об этом заявил врио руководителя Национальной полиции Вадим Троян, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

По словам Трояна, следователи открыли уголовное производство по обращению родных Панова, которое поступило в полицию 10 августа. Информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Троян отметил, что следователи квалифицировали это событие по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Расследование осуществляют следователи Энергодаровского отделения полиции Запорожской области.

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«Мы принимаем все необходимые меры для быстрого, полного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств совершения этого преступления», – подчеркнул Троян.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 10 августа обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в подготовке теракта в оккупированном Россией Крыму, а также в гибели двух российских силовиков.

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В ФСБ утверждают, что цель диверсий и терактов - дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти.

В ФСБ заявили, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе Армянска была выявлена группа диверсантов. При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте столкновения якобы выявлено 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, находящиеся на вооружении специальных подразделений Вооруженных сил Украины, утверждает ФСБ.

«Принятыми мерами на территории полуострова Крым ликвидирована агентурная сеть Главного управления разведки Министерства обороны Вооруженных сил Украины. Задержаны лица из числа граждан Украины и Российской Федерации, оказывавшие содействие в подготовке террористических актов, которые дают показания. Одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания», - говорится в документе.

Кроме того, в ФСБ заявляют, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были совершены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств.

«Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины. В ходе огневого контакта погиб военнослужащий МО РФ», - говорится в сообщении ФСБ РФ.