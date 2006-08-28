Прогноз погоды до конца недели

29 августа на территории Украины будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы, в южной части, а днем и в западных областях местами сильные дожди, град, шквалы 15-22 м/с. Ветер восточный с переходом в западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, в восточных, южных областях и в Крыму ночью 15-20°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 12-17°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

30-31 августа в западных, северных и Винницкой области будет облачно с прояснениями, временами дожди, грозы (30 августа в западных областях сильные дожди). На остальной территории ожидается переменная облачность, кратковременные дожди (31 августа местами), в отдельных районах грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, 30 августа в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в восточной и южной части ночью 14-19°, днем 24-29° (в Одесской, Николаевской областях ночью 12-17°, днем 21-26°); на остальной территории ночью 8-13°, днем 15-20°, в центральных областях к 24°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

1 и 2 сентября в западной половине преимущественно без осадков, на остальной территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 9-14°, днем 15-20°; в юго-восточной части и в Крыму ночью 12-18°, днем 21-27°.

3 сентября в западных и восточных областях, 4 и 5 сентября в Украине, кроме северо-западной части преимущественно без осадков, в остальное время ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура 3-4 сентября 9-14°, днем 18-23°, на юге и востоке ночью 13-18°, днем 21-26°; в дальнейшем ожидается снижение температуры на 3-5°.

В г.Киеве и столичной области 29 августа будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°.

30-31 августа будет облачно с прояснениями. Временами дожди, грозы (днем 31 августа местами небольшой дождь). Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.

1 сентября местами пройдет кратковременный дождь, гроза, 2 сентября преимущественно без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 15-20°.