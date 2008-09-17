В Черновцах горели общежитие и «Картопляна хата»

В центре Черновцов на площади Филармонии в полдень произошел пожар в историческом здании гостиницы «Бристоль», построенном во времена Австро-Венгрии, где в настоящее время размещено общежитие Буковинского государственного медицинского университета, фаст-фуд «Картопляна хата» и другие общественные объекты.

Как передает корреспондент УНИАН, часть площади Филармонии была перекрыта для движения транспорта, на месте происшествия работало несколько пожарных машин.

Пожар уже ликвидирован.

Причины пожара пока не установлены, однако с улицы заметно, что огонь вспыхнул на одном из верхних этажей общежития.

Недавно фасад этого дома был отремонтирован к 600-летию Черновцов. Городские власти неоднократно обращались к Буковинскому медицинскому университету и Министерству здравоохранения с ходатайством о возвращении этого здания в коммунальную собственность города, однако вопрос так и не был решен положительно.