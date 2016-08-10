Холодницкий: разоблаченного на взятке судью Чауса невозможно взять под стражу из-за судейского иммунитета

Об этом Холодницкий сообщил в Facebook.

Как напомнил руководитель САП, вчера детективами Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров антикоррупционной прокуратуры разоблачили в получении взятки в размере 150 тыс. долл. судью Чауса.

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Холодницкий отметил, что "на месте передачи взятки изъято вещественное доказательство - банка с деньгами.

"Несмотря на очевидность преступления, подпадающего под часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), которая предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества, судья не может быть задержан и взят под стражу, поскольку, согласно Конституции, он имеет судейский иммунитет", - подчеркнул Холодницкий.

В связи с этим руководитель САП сказал, что поскольку Верховная Рада Украины сейчас находится на каникулах, она не сможет оперативно рассмотреть соответствующее представление о даче согласия на его задержание и взятие под стражу, как это было с одесским судьей Алексеем Бураном.

"Общество имеет насущный запрос относительно справедливого наказания коррупционеров. И прокуроры САП, и детективы НАБ Украины делают все возможное, чтобы привлечь этого и других "неприкасаемых" к справедливой ответственности. Но мы видим, что основным препятствием для того, чтобы они предстали перед судом, является старая законодательная система, которая никак не может отказаться от "касты неприкасаемых", - подчеркнул Холодницкий.