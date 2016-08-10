Первый турецкий военный попросил в США убежище после провала путча - Reuters

Сообщает Reuters со ссылкой на два американских источника, передает РБК.

По их словам, офицер работал в штаб-квартире Объединенных вооруженных сил НАТО, которая находится в Норфолке (штат Вирджиния). Собеседники агентства не назвали ни его имя, ни ранг.

Источник в турецком посольстве в Вашингтоне рассказал, что речь может идти о турецком контр-адмирале Мустафе Угурлу. В Турции выписан ордер на его задержание, однако 22 июля Угурлу оставил свои документы - в частности, удостоверение личности - военных на сайте НАТО, Reuters нашел упоминание об Угурлу. В материале он характеризуется как помощник начальника штаба.

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Как отмечает агентство, просьба об убежище у США со стороны турецкого военного - это первый подобный случай. Он может ухудшить отношения двух стран.

Представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис отказался комментировать эту информацию, переадресовав вопросы о турецких военных Анкаре.