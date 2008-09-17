Vanco уверена, что выиграет суд у Тимошенко

«Компания «Венко Прикерченская» имеет значительные шансы на победу в Стокгольмском арбитражном суде», - об этом в интервью газете «Экономические известия» заявил Олег Алешин, юрист и партнер юридической компании «Василий Кисиль и партнеры», который представляет интересы «Венко Прикерченська» в международном суде. Комментируя шансы «Венко Прикерченская» в судебном противостоянии с правительством Украины, он отметил слабость юридических аргументов Кабмина и сообщил, что компания уверена в своей победе в Стокгольме.

Он подчеркнул, что «Венко Прикерченская» заинтересована в продолжение работы на украинском шельфе. «Тендер на право разработки Прикерченского участка был проведен честно и прозрачно, компания «Венко Прикерченская» выиграла его и готова защищать свои права всеми законными средствами», - сказал Алешин. Он напомнил о международно-правовых механизмах, которые позволят защитить интересы кампании, в случае если Кабмин Тимошенко проигнорирует решение арбитража. По его словам, арбитражный процесс может длиться около двух лет.

Алешин сообщил, что в случае с компанией «Венко Прикерченская» существует вероятность ареста имущества Украины за рубежом.

«Решение международного арбитражного суда может быть выполнено не только в Украине, но и в любой стране, где наше государство имеет активы и собственность, как уже случалось с украинскими судами и самолетами «Руслан». Это негативно повлияет на международный и инвестиционный имидж Украины», - подчеркнул Алешин.

Юрист выразил надежду, что компании «Венко Прикерченская» и правительству Украины удастся найти компромиссное решение.