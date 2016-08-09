Геращенко объяснил, почему оккупанты закрывают пропускные пункты в Крым

Об этом заявил нардеп Антон Геращенко, передает "112 Украина".

По его информации, крымское правительство опасается, что дезертиры станут источником информации для украинской власти.

"На территории временно оккупированного полуострова Крым состоялось мероприятие, а именно солдаты дезертировали из российской воинской части, вместе с оружием, произошла перестрелка, и они сейчас отлавливают своих дезертиров, поскольку они переживают, что дезертиры могут попасть на территорию Украины и стать ценными источниками информации о ситуации в Крыму и о моральном духе российских войск, поэтому они переживают, чтобы эти ребята не попали в Украину. И для этого перекрывают въезды-выезды в Крым", - заявил Геращенко.

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Ранее в ГПСУ сообщили, что оккупационные власти Крыма с 16 часов полностью заблокировали пропускные операции на административной границе с полуостровом напротив КПВВ «Чаплинка».