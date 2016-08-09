Заседание суда по делу "Торнадо" перенесли, полиция задержала двоих участников столкновений

«09.08.2016 в судебное заседание третий раз обеспечена явка для допроса потерпевшей по ч. 2 ст. 153 УК Украины (изнасилование), однако судебное заседание в очередной раз было сорвано стороной защиты. Так, в судебное заседание не прибыл защитник обвиняемых Драговоз Вадим Анатольевич», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В связи с этим суд был вынужден перенести судебное заседание на 11:30 16 августа. Отмечается, что судом будут приняты меры по привлечению защитника к дисциплинарной ответственности.

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Ранее другой защитник бойцов расформированного батальона "Торнадо" Владимир Якимов сообщил, что Драговоз задействован в другом деле и "находится в следственном изоляторе со следственной группой".

В Оболонское управление полиции Главного управления Национальной полиции в г.Киеве доставили двух участников столкновений возле Оболонского районного суда г. Киева.

«К этому часу в Оболонское управление полиции доставили двух человек, которые были активными участниками событий, происходивших под стенами суда 2 августа. Правоохранители устанавливают их анкетные данные», - сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

2 августа под зданием Оболонского райсуда, где рассматривалось дело бойцов расформированной спецроты «Торнадо», собрались сторонники подсудимых. Они требовали пустить их на заседание суда, которое проходило в закрытом режиме. Во время митинга произошли столкновения сторонников «торнадовцев» с правоохранителями. Полиция объявила подозрение трем наиболее активным участникам столкновений.

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Кроме того, в суде тогда заявили, что заседание сорвали сами обвиняемые.

17 июня 2015 года суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ. В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».