Во Львове передали в суд дело в отношении офицера академии, который отбил курсанту селезенку

10:15, 09 августа 2016
Общество
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Прокуратура передала в суд обвинительный акт относительно офицера Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, который нанес курсанту телесные повреждения, вследствие чего у юноши удалили селезенку.

Фото УНІАН

Как сообщили УНИАН в военной прокуратуре Львовского гарнизона, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению подполковника в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода).

Обвинительный акт в данном уголовном производстве 8 августа направлено во Франковский районній суд города Львова. Подозреваемый продолжает находиться под стражей в следственном изоляторе.

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3 марта 2016 года, около 15.30, во время учебного процесса офицер академии применил физическое насилие в отношении курсанта первого курса, нанеся ему удар кулаком в область селезенки, что привело к разрыву и удалению органа.

По данным СМИ, таким образом первокурсник был наказан за то, что попросил у соседа по парте корректор.

Обвинительный акт в данном уголовном производстве направлено во Франковский райсуд Львова. Санкция ч. 4 ст. 426-1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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