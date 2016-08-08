В Одессе умер самый старый кот Украины (фото)

16:50, 08 августа 2016
Общество
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В Одессе скончался самый старый кот в Украине.

самый старый кот / facebook.com

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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"Покинул нас благородный рекордсмен Вениамин де Лекли, самый старый кот в Украине, в официально подтвержденном возрасте 21 год 1 месяц и 17 дней... Долгожитель-одессит, Кот Веня, навсегда останется в Национальном Реестре Рекордов Украины в категории "Живая природа", - говорится в ее сообщении.

Ранее в американском штате Техас скончался признан старейшим в мире 30-летний сиамский кот Скутер.

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