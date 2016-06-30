В Австралии кот Ниндзя ворует соседские вещи для своих хозяев

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail. Представитель кошачьих похитил уже десятки различных предметов с задних дворов и бельевых веревок.

В частности, Ниндзя приносит домой носки, обувь, бейсбольные кепки, садовые перчатки, детскую одежду, нижнее белье.

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33-летняя хозяйка кота Келли Макрей была вынуждена завести страницу в Facebook, благодаря которой владельцы украденных вещей могут получить их обратно. Кроме того, соседям раздают флаеры.

По словам Макрей, ее питомец ворует каждый день или по меньшей мере через день. Как отметила австралийка, большинство соседей воспринимают «преступную деятельность кота» с юмором.