На осеннем кубке «ТАС» осуществилась мечта многих мужчин

После двух успешно проведенных турниров по мини-футболу на Зимний и Летний кубки Страховой Группы «ТАС» компания решила пригласить на свой осенний кубок команды журналистов. Как заметил на открытии турнира председатель правления компании Дмитрий Грицута, идея пригласить поиграть в футбол представителей прессы возникла не случайно, ведь “ТАС” исповедует принципы информационной открытости, активно работает со СМИ и, в то же время, выступает за развитие спорта в Украине в целом.

На приглашение принять участие в турнире отозвались коллективы семи деловых СМИ Украины – информационных агентств «Украинские новости», «УНИАН», газет «КоммерсантЪ-Украина», «Экономические известия», журналов «Профиль-Украина» и «Эксперт-Украина», а также «Первого Делового» телеканала. К ним присоединилась команда самого хозяина турнира, компании “ТАС”, которая взяла название “А-ТАС”.

В итоге кубок компании завоевали журналисты «Коммерсанта». Финальная игра с “командой “А-ТАС” проходила в жесткой борьбе, острых атаках с обеих сторон. «КОММЕРСАНТЪ» победил 3:2 и стал обладателем Осеннего кубка СГ «ТАС». Хозяевам турнира достались серебряные медали. В матче же за “бронзу” команда УНИАН сыграла с «Экспертом”. При счете 2:2 победителя определили лишь пенальти. Команда УНИАН забила на один гол больше (итоговый счет – 6:5).

Все команды получили получили также ценные призы.

Лучшим вратарем турнира стал Юрий Пономарев (УНИАН), лучшим бомбардиром – «тасовец» Анатолий Янковий, лучшим игроком турнира признан Денис Попович («КОММЕРСАНТЪ»).

- Стремление и воля к победе, слаженность команды, профессиональность игроков, а также турнирный опыт, который у нас уже был, помогли достичь успеха, - сказал капитан команды-победительницы, корреспондент газеты «КОММЕРСАНТЪ- Украина» Николай Максимчук. – До этого мы уже несколько раз становились призерами разных соревнований, а вот победили впервые.

- Независимо от успехов в жизни, наверное, каждая женщина хоть немного завидует топ-моделям, а каждый мужчина - футболистам. Женщина в какое-то мгновение представляет себя на подиуме в Париже на месте Синди Кроуфорд, а мужчина представляет, как он забивает мяч в ворота сборной Бразилии. На турнире не было ни Бразилии, ни даже Казахстана, но в разгаре борьбы это забывалось, следовательно, сбылась мечта многих мужчин, - сказал капитан команды УНИАН, главный редактор агентства Александр Харченко.