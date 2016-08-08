Из Украины в Европу попадает контрабандное оружие - СМИ

Об этом говорится в расследовании британского телеканала Sky News, обнародованном в воскресенье.

Журналисты встретились в Румынии с местными торговцами нелегальным огнестрельным оружием. Отмечается, что они знали, что встречаются с представителями СМИ, но думали, что журналисты хотят купить у них оружие.

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В багажнике своего автомобиля контрабандисты показали оружие, которое можно приобрести, и заверили, что могут обеспечить тысячи единиц оружия и боеприпасы к нему.

"Мы привезем это из Украины вместе с боеприпасами, столько, сколько нужно", – рассказали они Sky News.

По словам контрабандистов, оружие из Украины попадает в Румынию, а потом идет в Западную Европу или на Ближний Восток, но приоритетное направление - Запад Европы.

Торговцы, которые встретились с журналистами, продают стрелковое оружие, среди которого автоматы АК-47, полуавтоматические винтовки, дробовики, охотничьи ружья, пистолеты. Они сказали, что могут познакомить с людьми, которые торгуют тяжелым оружием, гранатами, гранатометами и минами.

Среди оружия также были образцы и современного вооружения, например новые снайперские винтовки. Одна из них - австрийская военная винтовка Steyr в комплекте с современным прицелом, стоимостью 3000 евро.