Договориться с Лондоном об экстрадиции Онищенко будет проще, чем с Москвой - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“Как вы думаете, откуда Онищенко экстрадируют скорее - из города-героя Москвы или из столицы Соединенного Королевства Лондона, где он находится в это время? Я уверен, что на две ступени выше вероятность экстрадиции из города Лондона”, - сказал Луценко.

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При этом генеральный прокурор задал вопрос: “Известно ли вам, чтобы Лондон с его вековой судебной культурой, при наличии обоснованных документов не выдал Украине преступников? Мне такие случаи неизвестны”.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча".

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Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас он находится в Лондоне.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 27 июля подписал сообщение о подозрении Онищенко.

НАБУ уже дважды вызвало Онищенко на допрос в качестве подозреваемого, однако он не явился.

Сегодня, 5 августа, в Антикоррупционном бюро заявили, что детективы готовят ходатайство в суд о принудительном приводе подозреваемого, и после соответствующего постановления они смогут объявить Онищенко во всеукраинский и международный розыск.