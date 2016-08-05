Луценко допускает проведение обысков в СБУ в деле о незаконной "прослушке"

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

При этом Луценко считает преувеличенной реакцию общественности из-за обыска в НАБУ.

Генпрокурор прогнозирует, что в деле о прослушке грозит дисциплинарная, а не уголовная ответственность.

Напомним, в НАБУ с обыском явилась Генпрокуратура по делу о незаконной "прослушке". Как сообщили в НАБУ, они разъяснили несостоятельность подозрений, поскольку пока права на автономную прослушку нее имеют. По их данных, обыск проведен не был, и прокуратура ничего не изымала.

Читайте такжеОнищенко пригласил детективов допросить его в Лондоне

В Прокуратуре, в свою очередь, сообщили о том, что в ходе обыска в НАБУ были изъяты документы.

В НАБУ настаивают на том, что претензий к ним быть не может и связывают попытку обыска с рассмотрение в ВР законопроекта об автономной "прослушке".

Как сообщалось, Антикоррупционный комитет Рады одобрил законопроект, который позволяет Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) вести самостоятельное прослушивание каналов связи.