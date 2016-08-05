В Украине за последние два года увеличилось количество жертв торговли людьми - координатор ОБСЕ

Как

передает корреспондент УНИАН, об этом сказала специальный посланник и координатор ОБСЕ по вопросам противодействия торговле людьми Мадина Ярбуссинова во время брифинга на тему: «Выполнение Украиной обязательств по противодействию торговле людьми».

Она отметила, что «Украина сразу после распада Советского союза, как и многие другие постсоветские государства, стала страной происхождения людей, которые были признаны жертвами торговли людьми». По ее словам, в борьбе с торговлей людьми было сделано очень много, но предпринимаемых мер все еще недостаточно для того, чтобы говорить о значительных результатах.

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Как подчеркнула Ярбуссинова, «сложившаяся в последние два года ситуация, кризис в Украине, он только увеличил число людей, которые находятся в группе риска и которые попадают в сети торговцев людьми».

«Увеличилось за последние два года число людей, которые, по определению Министерства социальной политики, являются жертвами торговли людьми, причем внутри страны. Если до кризиса в основном говорили об украинских жертвах торговли людьми, которых обнаруживали за пределами страны, то сейчас это число пополняется внутренними жертвами торговли людьми», - сказала Ярбуссинова.

По ее словам, ОБСЕ «с момента развития украинского конфликта решил придать этому значение, чтобы предупредить возможный рост людей в группе риска, имея ввиду большое число перемещенных лиц».

Координатор ОБСЕ отметила, что у нее были встречи с представителями Национальной полиции, и «мне сегодня сообщили, что сейчас в Украине существуют специальные департаменты по борьбе з торговлей людьми и что сотрудниками данных департаментов рассматривается порядка 60 случаев, где были выявлены торговцы людьми-рекрутеры». В то же время она заметила, что «зачастую по ходу следствия преступные элементы получают недостаточное наказание». Ярбуссинова напомнила, что торговля людьми является одним из наиболее прибыльных криминальных бизнесов и менее рискованных, чем, например, торговля наркотиками и оружием, потому что «наказание не соответствует размеру этого криминала».

По словам Ярбуссиновой, «если сравнивать цифры 2014, 1015 и 2016 годов, то мы говорим о том, что выросло число людей, которых Министерство социальной политики официально зарегистрировало как жертв торговли людьми и которым оказывается помощь». «Конечно, помощь не является, на мой взгляд, достаточно адекватной для того, чтобы жертвы торговли посчитали, что они прошло полную реабилитацию», - добавила она.

Ярбуссинова напомнила, что в Украине с 2014 года находится многочисленная мониторинговая миссия ОБСЕ и ее участники обладают широкой возможностью непосредственного контакта с людьми, которые оказываются в беде.