Украина не может отказаться от призыва в условиях войны с Россией – Турчинов
13:38, 05 августа 2016Общество
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Украина не может отказаться от призыва в условиях противостояния с Россией.
Потребность в резервах является слишком большой / Фото УНИАН
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
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«Долгосрочный характер «российской угрозы» на фоне устойчивых тенденций к росту нестабильности в Европе и в мире формирует внешнюю среду безопасности вокруг Украины и определяет ближайший приоритет национальной безопасности в политике нашего государства», - подчеркнул он.
«За эти два года сделано немало – фактически из руин восстановлены вооруженные силы Украины, происходит постепенная профессионализация нашей армии», - добавил Турчинов.
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