Украина не может отказаться от призыва в условиях войны с Россией – Турчинов

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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«Долгосрочный характер «российской угрозы» на фоне устойчивых тенденций к росту нестабильности в Европе и в мире формирует внешнюю среду безопасности вокруг Украины и определяет ближайший приоритет национальной безопасности в политике нашего государства», - подчеркнул он.

«За эти два года сделано немало – фактически из руин восстановлены вооруженные силы Украины, происходит постепенная профессионализация нашей армии», - добавил Турчинов.