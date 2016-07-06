Кабмин хочет разработать процедуру предоставления добровольцам статуса участника АТО

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, данное решение было принято сегодня во время заседания правительства.

«Мы имеем парадоксальную ситуацию: люди отдают свои жизни или здоровье за Украину, но их нет в официальной статистике, и никаких прав такие люди не имеют. Необходимо разработать процедуру, чтобы хотя бы те, кто получил ранения или погиб на востоке, защищая Украину, получили статус участника АТО», - цитирует слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна пресс-служба.

Читайте такжеСтатус участника боевых действий получили уже более 127 тысяч военных

Напомним, 21 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым от призыва освобождаются близкие родственники лиц, которые погибли во время участия в антитеррористической операции.