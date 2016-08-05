Львовские таможенники изъяли более 4 тонны сыров и копченого сала

4 августа в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное", что на Львовщине, во время таможенного контроля сотрудники таможни обнаружили в рейсовом автобусе более 4 тонны продуктов питания, которые пытался незаконного ввезти в Украину водитель одного из ООО Львовщины, информирует Zaxid.net.



Потому в конструктивных полостях автобуса таможенники нашли 4 298 килограммов продуктов, в частности различные виды сыров – твердый, кисломолочный, плавленый, а также копченое сало с мясом.

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"Во время визуального осмотра автомобиля у работников таможни возникло подозрение о возможном перемещении скрытых от таможенного контроля товаров, поэтому автобус направили на углубленный осмотр, сообщает пресс-служба ГУ ГФС во Львовской области", - говорится в сообщении.

По факту нарушения таможенных правил составлен протокол. Продукты, стоимость которых еще предстоит установить, изъяли. Дело направят в суд, который и определит наказание.