Россия проводит ротацию военных на админгранице в аннексированном Крыму - ГПСУ

Об этом 4 августа сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Крым.Реалии.

«На передовых позициях, оборудованных на админгранице между оккупированным Крымом и Херсонской областью, проходят мероприятия по ротации Вооруженных сил Российской Федерации. С 27 по 30 июля из Краснодарского края на временно оккупированную территорию Крыма через Керченскую паромную переправу перемещена значительная часть военной техники и личного состава Вооруженных сил России», – сказал он.

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В частности, как утверждает спикер, перебросили бронетанковую группу из 247 десантного штурмового полка, который дислоцируется в Ставрополе, и 7-й десантно-штурмовую дивизию из Новороссийска.

«Предполагается, что вновь прибывшие подразделения на российских передовых позициях вблизи админграницы заменят бронетанковую группу 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады с местом дислокации Улан-Удэ, Республика Бурятия. Эти военнослужащие находятся на территории аннексированного Крыма с марта этого года», – добавил Слободян.

Как сообщал УНИАН ранее, украинские пограничники фиксируют вблизи админграницы с оккупированным Россией Крымом активное использование оккупантами военной авиации на низких высотах.