Следствие еще не установило личности заложивших взрывчатку для Шеремета - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием Генеральной прокуратуры Андрей Шевченко сегодня на брифинге в Киеве.

«Лицо мужского пола имеет соответствующий характерный признак внешности – это так называемая «испанская бородка», он довольно крепкого телосложения. По экспертным исследованиям, рост его составляет не более 175 сантиметров, где-то 168-175 сантиметров, женщина – примерно на 5 сантиметров ниже него, то есть у женщины ориентировочно 163-168 сантиметров рост», - сказал он.

«В настоящее время не установлены», - добавил Шевченко, отвечая на уточняющий вопрос, установлены ли лица, которые заложили взрывчатку под автомобиль журналиста Шеремета.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и ФБР США.

22 июля издание "Обозреватель" опубликовало видео, которое описывает ночную хронологию событий вокруг машины, на которой утром 20 июля подорвался Шеремет. На видео с камер наблюдения женщина закладывает взрывное устройство под автомобиль Subaru, принадлежавший руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле и которым Шеремет фатально воспользовался на следующее утро.

23 июля генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что правоохранители, которые "слили" видео закладки взрывчатки для Шеремета будут "уволены с позором".