ВСЮ рекомендует уволить судью-"ДНРовца" и судью-взяточника, арестовать которого еще год назад разрешила ВР

Как сообщает пресс-служба ВСЮ, соответствующие решение было принято сегодня в ходе заседания по результатам тайного голосования.

Установлено, что судья хозяйственного суда Одесской области Меденцев с 8 апреля 2014 года до этого времени не появляется на рабочем месте и не осуществляет правосудия, не сообщил в течение длительного времени о своем местонахождении и причинах неявки на работу, то есть нарушил присягу судьи.

Кроме того, постановлением следователя Генеральной прокуратуры от 20 мая 2014 года Меденцев объявлен в розыск в рамках уголовного производства за получение взятки в особо крупном размере. Верховная Рада 30 июня 2015 года предоставила согласие на задержание и арест судьи Меденцева.

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Что касается судьи Донецкого окружного административного суда Бойко, то было установлено, что он с 21 ноября 2014 года к выполнению своих обязанностей, согласно указу президента от 12 ноября 2014 года №866 и приказу председателя Донецкого окружного админсуда от 21 ноября 2014 года «О возобновлении работы суда» по новому месту расположения суда в городе Славянск, не приступил.

Кроме того, как отметили в пресс-службе ВСЮ, на сайте террористической организации «Донецкая народная республика» размещен указ главаря террористов Александра Захарченко от 17 марта 2016 года №71 «О назначении судей», из содержания которого усматривается, что Бойко назначен на должность судьи так называемого «Тельмановского районного суда ДНР».