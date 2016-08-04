В Интернете опубликована переписка сотрудников "Интера" с представителями "ДНР"

Об этом сообщает издание Детектор Медиа.

Согласно выложенным в Интернете письмам, сотрудники каналов "Интер" и "Донбасс" утверждали свои материалы с представителями "ДНР".

В частности, упоминается некая Маша. Предположительно, речь идет о бывшем креативном продюсере программы "Подробности недели" Марии Столяровой, которую в феврале текущего года депортировали из Украины. Она якобы отчитывалась о содержании информационного наполнения продукции продакшн-студии ООО "Национальные информационные системы" (НИС), которая занимается изготовлением новостного блока программ эфира телеканала "Интер", перед так называемыми "органами безопасности" пророссийской террористической организации "ДНР".

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В переписке сотрудница канала Интер "Маша" извиняется за то, что в эфире канала боевиков "ДНР" называют "террористами", и отмечает, что журналист Роман Бочкала наказан за употребление данного выражения.

В свою очередь, Роман Бочкала отрицает, что его наказывали за слово "террорист" в репортажах о боевиках.

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"Я не знаю, правдива ли переписка, однако, судя по фамилиям и адресам, я допускаю, что переписка имела место. Но если речь идет о том, что меня наказали за слово "террорист", как я понял, в моем материале, то меня не наказывали. Однако я допускаю, что моему руководству "влетело" за мой материал, который я качественно сделал, и им это не понравилось, и видимо, они прикрылись перед своими кураторами, заявив, что меня наказали. Но самого факта, повторюсь, не было. Как я понимаю, Муравьев, о котором идет речь, — этот тот человек, которого не пустили в страну. Он, если и появлялся на канале, то эпизодически. Я с ним не знаком. Какие функции он выполнял, я не знаю, но нам его представляли как некоего консультанта — может быть, он должен быть неким звеном между теми и этими", - сказал корреспондент Интера Роман Бочкала.

В переписке также упоминается телеканал Донбасс. В частности, ведущий СМИ Сергей Карпий занимался утверждением своих репортажей с представительницей "ДНР".

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Как отмечает ТСН, в марте 2015 года телеканал "Интер" распространил заявление, согласно которому не принимал на работу российского журналиста Леонида Муравьева в качестве выпускающего редактора "Подробностей" и "Подробностей недели". Тогда же Муравьев был выдворен из Украины сотрудниками СБУ за пропагандистские материалы о конфликте на Донбассе, ему запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Отметим, что аккаунт Татьяны Егоровой, где также выложена переписка, был создан в апреле 2015 года, но это был лишь третий твит "сотрудницы МГБ". Архив, который она выложила в Сеть, содержит скриншоты переписок по электронной почте между ней и журналистами. В переписке якобы обсуждаются вопросы предоставления аккредитации журналистам из Украины, Австрии, Германии, Британии, Франции и других стран. В некоторых письмах представители украинских каналов якобы обсуждают с Егоровой будущие телепередачи.