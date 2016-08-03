В Ривне сержанта ГСЧС уличили в продаже наркотиков
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали за сбыт наркотиков старшего сержанта Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ривненской области.
Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали 4 факта продажи старшим сержантом каннабиса и психотропов. Каждая покупка стоила клиентам почти 2,5 тысячи гривень.
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Правоохранители остановили на окраине Ривне автомобиль со злоумышленником, который находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. В ходе осмотра машины сотрудники спецслужбы, полиции и внутренней безопасности ГСЧС обнаружили три пакета с каннабисом общим весом 60 граммов, "дозу" психотропного вещества первитина и два травматических пистолета.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для открытия уголовного производства по ст.307 Уголовного кодекса Украины.