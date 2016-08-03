Афанасьев раскритиковал предложение Савченко по обмену боевиков на политзаключенных
Геннадий Афанасьев прокомментировал предложение Надежды Савченко обменять боевиков на политзаключенных.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Если бы когда я был в тюрьме, кто-то пришел и предложил мне отпустить всех террористов, которые убивали наших героев на востоке Украины в обмен на всех политзаключенных, - я попросил себе еще несколько лет заключения и заварить дверь в камеру", - говорится в его сообщении.
Ранее Савченко предложила провести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".
Говоря о путях разрешения конфликта на Донбассе, депутат выделила такие пункты: продолжить санкции против России, "потому что эта страна еще до сих пор не поняла, что ей надо уйти с востока Украины"; выйти на прямую связь с "Л/ДНР" без Минского процесса, без третьей и четвертой стороны.
Савченко утверждает, что готова лично проводить переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" как с "народными депутатами".