Главарь "ДНР" о возможной встрече с Савченко: Не понимаю, о чем мы с ней можем разговаривать

Таким образом он отреагировал на заявление нардепа о желании встретиться с ним, передает РИА Новости.

"Абсолютно не понимаю, о чем мы с ней можем разговаривать. Если человек хочет встретиться и о чем-то говорить, пускай в первую очередь скажет, о чем. Вот тогда и будем смотреть. Как она говорила раньше, что может привести сюда военнопленных и поменять просто так, никто не запрещает: вези — отдавай", — сказал Захарченко.

Читайте такжеГлаварь "ДНР" Захарченко попал под артобстрелНапомним, ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко неоднократно предлагала провести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

Говоря о путях разрешения конфликта на Донбассе, депутат выделила такие пункты: продолжить санкции против России, "потому что эта страна еще до сих пор не поняла, что ей надо уйти с востока Украины"; выйти на прямую связь с "Л/ДНР" без Минского процесса, без третьей и четвертой стороны.

Савченко утверждает, что готова лично проводить переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" как с "народными депутатами".