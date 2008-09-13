Тимошенко подвела итог совещания по закупке зерна

Правительство предлагает увеличить финансирование Аграрного фонда для закупки зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала журналистам на пресс-конференции.

С соответствующим предложением по изменению Госбюджета 2009 года, по словам премьера, правительство и фракция БЮТ будут выходить на заседание Верховной Рады во вторник.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что такие изменения в Госбюджет были обсуждены на сегодняшнем совещании по проблемным вопросам закупки зерна урожая 2008 года.

Она отметила, что увеличение финансирования АФ необходимо для закупки, в частности, фуражного зерна фондом по цене не ниже минимально установленной в 850 грн. за тонну.

«Сегодня его спустили до 600-650 грн. (цену на фуражное зерно – УНИАН), мы такого не допустим», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр отметила, что окончательная сумма увеличения финансирования АФ будет уточнена позже.

Кроме того, она подчеркнула, что планируется увеличить сумму для возмещения аграриям процентов по кредиту.

Кроме того, она сообщила, что планируется ввести некоторые изменения в бюджет, «которые касаются финансирования лизинговой техники, работы аграрного комплекса в лесной местности и др.».

Вместе с этим, по словам участников совещания, сегодня обсуждалась сумма, на которую планируется увеличить финансирование АФ - 2-2,7 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год. В частности, бюджет Аграрного фонда увеличен на 1 млрд. грн. и еще 400 млн. грн. планируется выделить на компенсацию процентных ставок по кредитам для сельскохозяйственных предприятий.