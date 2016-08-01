В Харькове разоблачили патрульного, который возглавлял цех по незаконному сбыту кофе

Как сообщает ГУ ГФС в Харьковской области, в рамках уголовного производства сотрудники налоговой милиции установили, что в с начала года на территории города осуществляется незаконное изготовление растворимого кофе известного производителя. Указанный бизнес организовал один из действующих сотрудников патрульной службы Национальной полиции в Харьковской области совместно с несколькими помощниками. Установлено, что за время своей противоправной деятельности незаконных производители кофе нанесли государственному бюджету ущерб минимум в 700 тыс. грн.

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Подпольные бизнесмены заказывали партии малайзийского кофе, фасовали его в пакеты и стики под известной маркой, а в дальнейшем реализовывали ее через интернет и собственную розничную торговую сеть.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет 1,2 млн. грн, в том числе - кофе, оборудование, автомобили и деньги.

Кроме этого, правоохранители обнаружили и изъяли около 15 граммов марихуаны.