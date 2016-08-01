СБУ задержала агитатора "Киевской народной республики"
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в столице агитатора фейковой "Киевской народной республики".
Как сообщает пресс-центр СБУ, мужчина разместил на компьютерах одной из социальных учреждений Киева, установленных для посетителей, электронные версии листовок с призывами к созданию "народной республики".
В ходе обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы обнаружили в электронной почте письма от адресатов с временно оккупированных террористами территорий с макетами сепаратистских "агиток". Правоохранители также изъяли у злоумышленника материалы с призывами о проведении "народного референдума" о создании так называемой "Киевской республики".
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В рамках досудебного следствия сотрудники СБУ проверяют круг контактов агитатора - бывшего работника одной из столичных муниципальных учреждений.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.