На Луганщине задержали "депутата народного совета ЛНР"

Как сказано в сообщении пресс-службы СБУ, бывшая активистка "антимайдану" недавно вернулась на контролируемую Украиной территорию, успела оформить и получить украинскую пенсию и выплаты как переселенка.

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Правоохранители установили, что жительница Луганска вошла в состав так называемой "народной рады ЛНР" сразу после ее образования, где активно занималась "законотворческой деятельностью".

"По показаниям "депутата", на самом деле "законы" готовили специалисты из России, копируя российские аналоги с незначительными коррективами. Уже в готовом виде тексты передавались "депутатам ЛНР". По ее словам, не все "избранники" даже понимали их содержание, но единодушно голосовали за их принятие", - сказано в сообщении ведомства.

По данным СБУ, женщина разочаровалась в идеалах "луганской государственности" и оставила оккупированную террористами территорию области. Сегодня она считает свое участие в деятельности сепаратистского "парламента" ошибкой и начала активно сотрудничать со следствием.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.