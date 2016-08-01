Порошенко уволил 2 судей из Донецка и скандального судью, пьяным угрожавшего застрелить ГАИшника

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в указе №319 от 1 августа, подписанном на основании представления Высшего совета юстиции.

В феврале 2015 года судья Оберемко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил требования работника ГАИ об остановке транспортного средства, а после того, как его остановили, вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, отказался предоставить документы на транспортное средство и право управления им, угрожал огнестрельным оружием, уклонялся от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, 15 сентября 2014 года при рассмотрении в судебном заседании гражданского дела он допустил нарушение обязанности обеспечения справедливого и беспристрастного рассмотрения дела, чем нарушил присягу судьи.

Читайте такжеВСЮ просит Раду уволить судью ВАСУ, который бежал в оккупированный Крым еще в 2014 году

Также, сообщили в пресс-службе, за нарушение присяги указом №318 Порошенко уволил судей Донецкого окружного административного суда Наталью Мальцеву и Наталью Спасову. В представлении ВСЮ говорится, что в январе 2015 года Мальцева и Спасова, занимая должности судей Украины, заняли посты в так называемых «судах» на временно оккупированной территории.

«Такие действия упомянутых судей нарушают Конституцию и законы Украины и подрывают доверие к ним как носителям судебной власти Украины», - отмечается в сообщении.

Другими указами глава государства уволил еще 11 судей ряда судов в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию или об отставке, а также из-за окончания срока, на который был назначен судья.

В частности, "по собственному желанию" был уволен судья из оккупированного Россией Крыма - судья Алуштинского городского суда Николай Любинецький.

Кроме того, президент подписал указы о переводе пяти судей и назначения 27 судей ряда судов.