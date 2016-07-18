ВР во время четвертой сессии уволила 270 судей - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Андрей Парубий сегодня на пресс-конференции, говоря о судебной реформе.

Читайте такжеЛихтенштейн разморозил оффшорный счет украинского судьи с 13 миллионами франков

"За последние месяцы ВР взялась за демонтаж этого заповедника взяточничества. За четвертую сессию всего было уволено 270 судей. В том числе двух судей Конституционного суда. А также 193 судьи с АРК за нарушение присяги. И дано согласие на задержание и арест двух судей", - подчеркнул спикер.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что судебная реформа - это длительный процесс. По его словам, в Польше она проходила 15 лет, в Словакии - более 6 лет.